Stefan fand sie bewusstlos: Not-OP rettet Claudia Effenberg das Leben

Am 16. Dezember brach sie bewusstlos zusammen: Claudia Effenberg schwebte in akuter Lebensgefahr. Ihr Mann Stefan musste einen Krankenwagen rufen.

Letztes Jahr war die Frau von Fußball-Legende Stefan Effenberg noch im RTL-Dschungelcamp. Am 14. Tag im Dschungel wurde sie von den Zuschauern herausgewählt. Einer der Gründe: Sie log, dass RTL ihr eine Portion Spaghetti Bolognese angeboten hatte. Sie belegte damit den 7. Platz im Dschungel.

Sie wäre beinahe gestorben

Seit der Teilnahme im Dschungel kämpfte Effenberg immer wieder mit ihrer Gesundheit. So auch am 16. Dezember. Der „Bild“-Zeitung bestätigte sie: Sie hatte eine Lungenembolie – Blutgefäße in ihrer Lunge hatten sich verstopft. Lungenembolien verlaufen unbehandelt häufig tödlich. In Deutschland sterben in etwa 40.000 bis 100.000 Menschen jedes Jahr an ihr.

Ihr Mann Stefan hat ihr das Leben gerettet, ist sich Claudia in einem Statement sicher. So sagt sie es der „Bild“. Er fand sie bewusstlos, alarmierte den Rettungswagen. Im Krankenhaus waren die Ärzte sich sicher: Sie müssen sofort operieren, die Designerin schwebte in akuter Lebensgefahr.

Claudia Effenberg hat ihren Mann noch nie so panisch gesehen, sagt sie. Selbst in diesem Schicksalsschlag sieht sie das Positive – sie fühlt sich ihrem Mann Steffan verbunden wie nie: „Das hat unsere Beziehung noch einmal auf eine andere Ebene gehoben.“