New York: 300 Festnahmen bei Campus-Protesten gegen Israel

Studenten hatten ein Gebäude der Columbia-Universität in New York besetzt und von der Uni-Leitung gefordert, finanzielle Beziehungen zu Israel zu kappen. Bei den propalästinensischen Campus-Protesten hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch laut Bürgermeister Eric Adams etwa 300 Personen festgenommen.

Bei den Polizeieinsätzen habe es sich um die Räumung eines besetzten Gebäudes der Columbia-Universität und um einen Einsatz beim City College gehandelt, sagte Adams bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Bei den Festnahmen werde geprüft, wer tatsächlich Student ist und wer sich nicht hätte auf dem Uni-Gelände befinden dürfen. Adams beschuldigte erneut Scharfmacher außerhalb der Studierendenschaft, die Proteste zu eskalieren.

New York: Polizei räumt besetztes Uni-Gebäude

In der Nacht zum Mittwoch hatte ein Großaufgebot der New Yorker Polizei nach der Eskalation propalästinensischer Proteste an der Elite-Universität Columbia das von Studierenden besetzte Hochschulgebäude geräumt. Die Demonstrierenden hatten das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg kritisiert und Solidarität mit den Palästinensern gefordert. Außerdem verlangten sie von der Hochschule, finanzielle Beziehungen mit Israel zu kappen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hat er jetzt Angst? Hamburger Pseudo-Imam rudert plötzlich zurück

Die Universitätsleitung lehnte das ab – und forderte die Unterstützung der Polizei an, nachdem Vermummte mit schwarz-weißen Palästinensertüchern in der Nacht zu Dienstag Fenster eingeschlagen, die Hamilton Hall gestürmt und den Eingang des Gebäudes mit Stühlen und Tischen verbarrikadiert hatten. (dpa/mp)