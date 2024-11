Neugeborenes verschwindet spurlos – Polizei findet Leiche im Müll

Aus einer Klinik in Wien verschwindet ein Säugling. Nun wurde ein kleines totes Mädchen in einem Abfalleimer nahe dem Klinikgelände entdeckt. Die Polizei nahm die Mutter fest.

Einen Tag nach dem Verschwinden eines Babys aus einem Wiener Krankenhaus hat die Polizei einen toten Säugling in der Nähe des Klinikgeländes gefunden. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich bei dem Kind um das gesuchte kleine Mädchen handelt. Die Leiche sei in einem Mülleimer entdeckt worden. Der Tatverdacht gegen die 30-jährige Mutter hat sich den Angaben zufolge erhärtet. Die Frau wurde festgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kinder seit Tagen verschwunden: Jetzt sucht die Polizei dringend nach dieser Frau

Das Baby war am Donnerstag kurz vor Mittag aus der neonatologischen Station der Klinik verschwunden, was von einer Pflegerin bemerkt worden war. Eine große Suchaktion, auch mit Hunden und einer Drohne in der Nacht, brachte zunächst keine Erkenntnisse. Zur eindeutigen Klärung der Todesursache und der Identität der weiblichen Leiche wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet. (dpa/mp)