Drei Kinder bei Hamburg vermisst – Polizei bittet dringend um Hinweise

Aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Norderstedt werden seit Sonntagabend drei Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut der Polizei, die sich am Dienstagmorgen an die Bevölkerung wandte, handelt es sich bei den vermissten Kindern um den neun Jahre alten Georgios, den Jungen Can-Tyran (11) und das Mädchen Ayla-Jolin (12). Alle drei werden seit Sonntagabend etwa 22.30 Uhr aus dem Kinderheim am Henstedter Weg vermisst.

Es gebe bislang keine Hinweise darauf, „dass Straftaten mit den Vermisstenfällen in Zusammenhang stehen“, so ein Polizeisprecher. Aufgrund ihres niedrigen Alters müsse jedoch von einer Gefährdung der Kinder ausgegangen werden.

Hinweise an die Polizei unter 110

Das Mädchen und der ältere Junge sind beide schlank und etwa 1,52 Meter groß. Das Mädchen trug zuletzt eine rote Sweatjacke und dunkle Hose, der Elfjährige einen schwarzen Pullover und dunkle Hose. Der Neunjährige soll vermutlich dunkel gekleidet und nur etwa 1,35 Meter groß sein. Hinweise nehmen jede Polizeiwache oder die 110 entgegen.