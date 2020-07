Neues Foto beunruhigt die Fans: Sendet Britney Spears hier eine Geheimbotschaft?

Los Angeles -

Wieder Wirbel um Pop-Ikone Britney Spears: Auf dem Instagram-Kanal sorgt ein skurriles Foto der 38-Jährigen für Unruhe bei den Fans. Viele ihrer Follower glauben schon länger, dass die Sängerin ihnen auf ihren Fotos versteckte Botschaften schickt, um sich aus der ihr auferlegten Vormundschaft zu befreien. Auch auf dem neuen Foto soll Britney ihnen angeblich zu verstehen geben, dass etwas nicht stimmt.

Zugegeben, ein bisschen schräg sieht das neueste Insta-Foto von Brit schon aus. Mit Lolita-Blick schaut sie in die Kamera, trägt einen knappen Bikini und ihr ganzer Körper ist mit weißen Ornamenten übersäht.



Besorgter Britney-Fan: „Welche Zeichen will sie uns geben?"

Zu dem Schnappschuss schreibt sie: „Habe mich zu Henna hinreißen lassen“. Auf einem zweiten Foto hat sie mehr an und posiert in einem Hippie-Outfit. Brit schreibt: „Ich denke, ich habe einen Bohemian-Look an auf dem zweiten Foto. Aber ich weiß nicht, was meine Hände auf den Hüften sollen. Und stellt dann fest: „Ich glaube, ich suche Aufmerksamkeit."



Ihre Fans vermuten noch Schlimmeres, unter dem Foto häufen sich die Kommentare. So ist dort von einem beunruhigten Follower zu lesen: „Welche Zeichen will sie uns geben?", „Du hast unsere Aufmerksamkeit, Britney. Wir sehen dich. Wir hören dich" oder: „Ihre Augen sagen alles".

Für viele scheint dieses Foto ein erneuter Beweis zu sein, dass bei Britney etwas nicht stimmt. Die schlimmste Befürchtung dabei: Die Pop-Prinzessin wird manipuliert und gegen ihren Willen gefangen gehalten. Schon länger halten sich hartnäckig Gerüchte in diese Richtung. Auf früheren Instagram-Fotos wollen ihre Follower einen Hilferuf in Britneys verlaufener Schminke gesehen haben oder ein gelbes Oberteil als Zeichen gewertet haben, dass sie in Not sei.



Britney Spears steht seit Jahren unter Vormundschaft

Unter #FreeBritney haben ihre Fans im Netz sogar eine Petition gestartet, um zu erreichen, dass dem Pop-Star endlich geholfen wird und er sich mit der Hilfe eines Anwalts aus der Vormundschaft befreien kann.

Hintergrund: Nach ihrem psychischen Zusammenbruch vor 13 Jahren wurde die damals 25-Jährige in die Psychiatrie eingewiesen. Die Bilder, auf denen sich Brit in aller Öffentlichkeit die Haare abrasierte, gingen um die Welt – und offenbarten: Die Pop-Ikone ist psychisch am Ende.



Vater Jamie Spears übernahm daraufhin die komplette Kontrolle über alle medizinischen und geschäftlichen Angelegenheiten sowie das Vermögen seiner Tochter. Nach gesundheitlichen Problemen, wie es heißt, übergab er die Vormundschaft im vergangenen Jahr an eine Vertraute. Doch es ist vielleicht ein Ende in Sicht, denn wie es mit Britneys Freiheit oder Unfreiheit tatsächlich weitergeht, wird Medienberichten zufolge im August erneut verhandelt.