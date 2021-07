In Thailand hat die Regierung die Corona-Maßnahmen wieder verschärft, denn das südostasiatische Land steckt noch immer mitten in der dritten Welle der Pandemie. Die Bevölkerung ist wütend auf die Regierung und kritisiert deren Umgang mit dem Virus.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach Behördenangaben insgesamt mehr als 345.000 Infektionsfälle und 2791 Todesopfer registriert – der Großteil in der erst im April ausgebrochenen und damit jüngsten Corona-Welle. Und jetzt breitet sich in Thailand vor allem die hochansteckende Delta-Variante zügig aus. Darum sind der Hauptstadt Bangkok und neun besonders betroffenen Provinzen am Montag neue Corona-Beschränkungen in Kraft getreten.

Thailand: Reiche feiern, Armen leiden

Für die mehr als zehn Millionen Menschen in Bangkok gilt nun eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 4 Uhr. Versammlungen mit mehr als fünf Teilnehmern sind untersagt, die öffentlichen Verkehrsmittel stellen ab 21 Uhr den Betrieb ein. Supermärkte, Restaurants, Banken, Apotheken und Elektronikgeschäfte in Einkaufszentren dürfen geöffnet bleiben, alle anderen Geschäfte müssen schließen.

Die ersten Corona-Fälle der jüngsten Welle gehen auf Nachtclubs in Bangkok zurück, die häufig von der thailändischen Elite und Politikern besucht werden. Besonders betroffen von der Pandemie sind jedoch die armen Bevölkerungsschichten, vor allem die Bewohner der Slums von Bangkok, wo das Einhalten von Abstandsregeln nahezu unmöglich ist.

Die Menschen sind wütend auf die Regierung

Die Regierung von Ministerpräsident Prayut Chan-O-Cha steht wegen ihres Umgangs mit der Pandemie in der Kritik. Die Wut vieler Menschen über die neuen Beschränkungen ist nun groß. „Die Regierung hat beschlossen, einen Lockdown zu verhängen, aber sie haben keinerlei Ausgleichsmaßnahmen für die Menschen“, sagte etwa der Restaurant-Besitzer Arphawan Larangam.

Die Pandemie trifft das stark vom Tourismus abhängige Land hart. Das Auswärtige Amt in Berlin rät derzeit „aufgrund fortbestehender Einreisebeschränkungen und Quarantänepflichten“ von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Thailand ab. Die Regierung in Bangkok hat hingegen angekündigt, das Land ab Oktober für alle vollständig gegen Corona geimpften Touristen zu öffnen. (afp)