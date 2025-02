Neue Harry-Potter-Serie: Dieser Amerikaner spielt den Dumbledore

Gerade erst war er in dem Vatikan-Thriller „Konklave“ zu sehen. Nun hat der Schauspieler John Lithgow sein nächstes glamouröses Projekt bekanntgegeben.

US-Schauspieler John Lithgow übernimmt in einer neuen TV-Serie über die Abenteuer von Zauberlehrling Harry Potter die Rolle von Schulleiter Albus Dumbledore. „Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe trotzdem Ja gesagt“, sagte der 79-Jährige dem Online-Portal „ScreenRant“.

Er soll den Dumbledore in der HBO-Harry-Potter-Serie verkörpern: John Lithgow (79). picture alliance / ZUMAPRESS.com | CraSH Er soll den Dumbledore in der HBO-Harry-Potter-Serie verkörpern: John Lithgow (79).

Der Schauspieler tritt damit in die Fußstapfen von Richard Harris (1930-2002) und Michael Gambon (1940-2023), die in den Harry-Potter-Kinofilmen das Oberhaupt der Zauberschule Hogwarts und den Mentor von Harry Potter spielten. Lithgow war zuletzt in dem Vatikan-Thriller „Konklave“ zu sehen, der für acht Oscars nominiert ist.

32.000 Kinder haben sich für das Casting angemeldet

Viele Details sind über die Serie vom US-Sender HBO bislang nicht bekannt. Laut einem Bericht des Branchenblattes „Variety“ sollen in sieben Staffeln alle sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling verfilmt werden. Fürs Casting zu der neuen Serie haben sich laut HBO etwa 32.000 Kinder angemeldet.

1997 erschien mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“ der erste Band der Saga um den Zauberschüler und die magische Welt der Zauberschule Hogwarts.

Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen gilt „Harry Potter“ als erfolgreichste Literaturserie der Welt. (dpa/mp)