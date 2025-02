Schon als Kind bewunderte Serena Goldenbaum (59) die Verwandlung von Männern in glamouröse Diven. Sie war fasziniert von der einzigartigen Welt, die ihr Vater erschaffen hatte. So sehr, dass sie viele Jahre später Star-Stylistin wurde. Das „Pulverfass“ sei das Lebenswerk, die große Liebe ihres Vaters Heinz-Diego Leers gewesen. Nach den schweren Vorwürfen gegen die neuen Betreiber des legendären Travestie-Theaters an der Reeperbahn äußert sich jetzt die Tochter des verstorbenen Gründers mit deutlichen Worten.