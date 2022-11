Das wird Nutzer freuen: WhatsApp räumt auf – und bringt neue Funktionen

Endlich Schluss mit dem Chat-Gewirr bei WhatsApp: Ein neues Feature soll Ordnung und Übersichtlichkeit in die Gruppenchats bringen. Und das ist nicht die einzige Neuerung des kommenden Updates.

Die neue Funktion namens Communities erlaubt es demnächst, mehrere Gruppenchats unter einem Hauptthema zu bündeln. Als Beispiel nennt die Tochterfirma des Meta-Konzerns eine Community zur lokalen Schule mit Gruppenchats für einzelne Klassen. Oder eine Community für eine Nachbarschaft – unterteilt in Interessensgebiete.

Mitglieder einer Community können zueinander Kontakt aufnehmen, auch wenn sie nicht gemeinsam in einem Chat sind. Damit das auch geregelt abläuft, haben die Administratoren weitreichende Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel auch Nachrichten an alle in der Community gebündelten Gruppenchats schicken.

WhatsApp hat außerdem im Netz einen Lernbereich eingerichtet, um alle Möglichkeiten der neuen Funktion kennenzulernen. Weitere Neuheiten des kommenden Updates sind Umfragen in Chats. Videokonfenrenzen sollen künftig mit bis zu 32 Personen möglich sein.

Communities werden als Teil der kommenden WhatsApp-Updates ausgerollt. Wann genau das sein wird, ist aber noch unklar. Einer offiziellen Mitteilung von WhatsApp zufolge soll das Update in den kommenden Monaten allen Nutzern zur Verfügung stehen, wie „Spiegel Online“ schreibt.

Dem Bericht zufolge hat Konzernchef Mark Zuckerberg allerdings angekündigt, es werde schon heute soweit sein.(mp)