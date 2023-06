So sauber sind die deutschen Badegewässer wirklich

Unbesorgt rein ins Wasser! Die Menschen in Deutschland müssen sich beim Sprung ins erfrischende Nass keine Sorgen vor gesundheitsschädlichen Bakterien machen. Laut dem neuen Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA haben 90,2 Prozent der analysierten deutschen Badeseen, Flüsse und Küstengewässer eine exzellente Wasserqualität.

Die EEA hat Daten aus dem Jahr 2022 zu 21.973 Gewässern in Europa analysiert, darunter 2292 in Deutschland. Sie schaute dabei auf die Belastung der Gewässer mit Fäkalbakterien, die bei Menschen zu Krankheiten führen können. Das Fazit der Umweltexperten: Das Gesundheitsrisiko beim Schwimmen in Seen, Flüssen und Küstengewässern in der EU ist sehr begrenzt.

Knapp 90 Prozent der Badegewässer haben eine exzellente Qualität

„Schwimmer, die in diesem Sommer zur Abkühlung Seen, Flüsse und Strände ansteuern, können sich der höchsten Qualitätsstandards an Badeorten in ganz Europa sicher sein“, sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius.

Mit einem Wert von knapp über 90 Prozent an Badegewässern mit exzellenter Wasserqualität befindet sich Deutschland in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Im europäischen Vergleich bedeutet das erneut einen Platz im vorderen Mittelfeld: Am besten unter den 29 Ländern schneiden diesmal Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien ab, dann folgen Dänemark, Malta, Bulgarien und Rumänien, ehe Deutschland auf Rang neun kommt. Die Schlusslichter mit Werten unter 65 Prozent bilden Polen, die Slowakei, Ungarn und Estland.

Im EU-Durchschnitt wurde die Badewasserqualität von 85,7 Prozent der Gewässer als exzellent eingestuft, 95,9 Prozent erfüllten zumindest die EU-Mindeststandards.