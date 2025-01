Nach Tod von Popstar Liam Payne: Junger Kellner festgenommen

Ein Kellner soll den britischen One-Direction-Sänger Liam Payne in einem Hotel in Buenos Aires mit Kokain versorgt haben. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Insgesamt wurden fünf Verdächtigte angeklagt.

Wegen des Todes des britischen One-Direction-Sängers Liam Payne im Oktober nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien ist ein erster Verdächtiger verhaftet worden. Der 24 Jahre alte Kellner sei in seinem Haus in einem Vorort von Buenos Aires gefasst worden, berichtete die Zeitung „La Nación“ unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden. Er soll Payne Kokain beschafft haben. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Nach Popstar-Tod: Fünf Angeklagte, ein Flüchtiger

Gegen den Kellner war vor einer Woche Untersuchungshaft angeordnet worden. Weil er sich nicht freiwillig stellte, griffen die Beamten nun zu. Ein weiterer Verdächtiger ist noch auf der Flucht. Insgesamt wurden fünf Menschen angeklagt, darunter ein Vertreter des Popstars sowie die Betreiberin und der Chef-Rezeptionist des Hotels.

Das könnte Sie auch interessieren: „Man braucht kein Fitness-Studio, um fit zu werden“

Payne war am 16. Oktober mit 31 Jahren vom Balkon eines Zimmers im dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt, in dem er seit drei Tagen Gast war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft halten es die Gerichtsmediziner für wahrscheinlich, dass er ohnmächtig wurde, während er versuchte, über das Balkongeländer zu klettern. Eine Autopsie habe bei ihm Alkohol und Kokain in großen Mengen. (dpa/mp)