One-Direction-Sänger stirbt nach Sturz von Hotel-Balkon

Das frühere Mitglied der Erfolgsband One Direction, Liam Payne, ist tot. Nach Angaben von Polizei und Rettungskräften ist der 31-Jährige aus einem Hotel in Buenos Aires gestürzt und gestorben.

Der britische Sänger habe „sehr schwere Verletzungen erlitten“, sagte der Leiter des Rettungsdienstes der argentinischen Hauptstadt, Alberto Crescenti, dem Lokalfernsehen. Es habe „keine Möglichkeit der Wiederbelebung“ gegeben. Nur wenige Minuten nachdem die Nachricht vom Tod Paynes öffentlich wurde, versammelten sich bestürzte Fans in der Nähe des Hotels.

Payne sei nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels im Stadtteil Palermo gestorben, erklärte die Polizei. Crescenti zufolge waren die Rettungskräfte zu dem Hotel geeilt, nachdem sie um 17.04 Uhr Ortszeit ein Notruf erreicht habe. Sie seien sieben Minuten nach dem Anruf dort angekommmen und „stellten den Tod des Mannes fest, von dem wir später erfuhren, dass er ein Sänger war“.

Die Polizei gab an, dass der Anruf einen „aggressiven Mann“ gemeldet habe, der „unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen sein könnte“. Payne sei „etwa 13 oder 14 Meter“ tief gestürzt und habe sich dem Anschein nach einen Schädelbasisbruch zugezogen, sagte Crescenti weiter.

Die Nachricht vom Tod Paynes sei „erschütternd“, schrieb Realitystar und Geschäftsfrau Paris Hilton in den Onlinenetzwerken. Sie sende „Liebe und Beileid an seine Familie“ und die ihm Nahestehenden.

Die für eine Fernsehshow gecastete Boyband One Direction, zu deren Mitgliedern auch der Sänger Harry Styles gehörte, war weltweit enorm erfolgreich. 2016 erklärte One Direction, eine Auszeit zu nehmen. Der Sänger und Songwriter Payne kündigte im selben Jahr an, an einem Soloalbum zu arbeiten, das im Dezember 2019 veröffentlicht wurde.

„Die Nachricht hat mich schwer getroffen“, sagte die 27-jährige Pilar Bilik, die zum Ort des Geschehens in Buenos Aires geeilt war. „Ich habe das Gefühl, einen Teil meiner Jugend verloren zu haben“, sagte Fan Lena Duek, 21 Jahre alt, vor dem Hotel. Sie habe gehofft, dass die Band, die den Soundtrack ihrer Jugend geliefert habe, wieder zusammentreten würde.

Der am 29. August 1993 geborene Payne hatte in den vergangenen Jahren offen über seine Probleme mit Alkoholismus und der Berühmtheit gesprochen. Im letzten Jahr erklärte er, an einem zweiten Soloalbum zu arbeiten und veröffentlichte im März eine Single. Nach Angaben des Magazins „Billboard“ hatte Payne am 2. Oktober in Buenos Aires ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan besucht. (afp/mp)