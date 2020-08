Nach Kneipenabend: Polizisten verstoßen gegen Corona-Regeln – und müssen jetzt blechen

Mainz -

Eigentlich achten Polizisten auf die Einhaltung der Corona-Regeln in der Bevölkerung, in Mainz haben die Ordnungshüter nun selbst gegen sie verstoßen. Die Stadt hat gegen 50 Beamten ein Bußgeldverfahren eingeleitet – weil sie vor etwa drei Monaten in einer Kneipe in der Altstadt gegen einige der Regeln selbst verstoßen hatten.



„Die Höhe der beabsichtigten Bußgelder reicht dabei von schlichten Verwarngeldern wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht bis hin zu Strafen, die deutlich im dreistelligen Bereich angesiedelt sind“, sagte Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr am Freitag in Mainz.

Kneipen-Abend in Mainz: Polizisten trugen keine Masken

Die Polizisten und Polizistinnen hätten gegen elementare Vorgaben der im Mai gültigen Corona-Regeln des Landes verstoßen und etwa keinen Mund-Nasen-Schutz getragen sowie Kontaktbeschränkungs- und Abstandsregelungen nicht eingehalten. Die Mainzer Polizisten hatten in der Kneipe zudem länger als erlaubt gefeiert.



Anlass der Zusammenkunft während des Lockdowns soll der Beförderungstag der Polizei sowie die Beerdigung eines unerwartet gestorbenen Kollegen gewesen sein.

Polizeisprecher Rinaldo Roberto sagte, die Polizei müsse das Bußgeldverfahren in jedem Einzelfall abwarten, bevor sie disziplinarrechtliche Folgen prüfen könne. (alp/dpa)