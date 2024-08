Nach Dünen-Drama in Dänemark: Deutsche Kinder sind tot

Zwei deutsche Jungen im Alter von neun und zwölf Jahren sind nach einem Unglück beim Spielen an einem Strand in Dänemark gestorben.

Die beiden waren am Sonntag beim Spielen von einer Sanddüne verschüttet worden und konnten erst nach 40 Minuten von Helfern befreit und per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Wie die zuständige dänische Polizei mitteilte, stammten die beiden aus zwei unterschiedlichen Familien aus dem Raum München. Ihre Eltern waren vor Ort, als der Vorfall geschah.

Die bisherigen Erkenntnisse der Polizei deuten darauf hin, dass die beiden Jungs beim Spielen am Strand ein Loch in die Dünen gegraben haben, was möglicherweise den Erdrutsch auslöste. Weil es in jüngster Zeit kräftig geregnet habe, könne es aber auch ein erhöhtes Risiko für Erdrutsche dieser Art an den Küsten geben, schrieb die Polizei. Mehr Informationen in Kürze. (dpa/mp)