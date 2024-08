Nachdem die ursprünglichen Neubau-Pläne für das Bezirksamt Hamburg-Nord wegen steigender Baukosten abgeblasen wurden, soll die Behörde ins Arne-Jacobsen-Haus in der City Nord umziehen. Ende September soll der Mietvertrag unterschrieben werden, doch zunächst musste der Haushaltsausschuss der Bürgerschaft am Dienstag zustimmen. Dort bemängelte die Opposition fehlende Transparenz – und fühlte sich bei einer Sache an den Elbtower erinnert. Bezirksleiter Michael Werner-Boelz (Grüne) beschrieb währenddessen die mehr als desolate Lage des aktuellen Behördensitzes.