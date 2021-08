Nach Bundeswehrabzug: Taliban haben Kundus erobert

Die Taliban überrollen Afghanistan – kaum dass die Nato-Truppen abgezogen sind. Nun ist die nordafghanische Provinzhauptstadt Kundus nach heftigen Gefechten von den radikalislamischen Taliban erobert worden.

Die Islamisten hätten die wichtigsten Regierungseinrichtungen der Stadt erobert, bestätigten drei Provinzräte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. In der Nähe von Kundus lag früher ein großes Feldlager der Bundeswehr.

Afghanistan: Taliban erobern Kundus

Rund ein Jahrzehnt war die Bundeswehr während des Afghanistan-Kriegs dort stationiert. Von 2003 bis 2013 überwachten deutsche Soldaten vom Feldlager Kundus aus die Sicherheit im Norden des Landes. Ende November 2020 zog die Bundeswehr ihre restlichen Soldaten aus dem Feldlager ab.

Mit Kundus sind in Afghanistan binnen drei Tagen vier Provinzhauptstädte von den Taliban überrannt worden. Seit dem Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen Anfang Mai haben die Taliban in mehreren Offensiven massive Gebietsgewinne verzeichnet. Zudem eroberten sie mehrere Grenzübergänge. Die US-Militärmission in Afghanistan endet am 31. August. Der Abzug der Soldaten ist nach US-Angaben zu mehr als 95 Prozent abgeschlossen. (vd)