Mutter zerstückelt und gekocht: Gruseliger Fall schockt die USA

Die Polizei im US-Bundesstaat Kentucky hat einen grausigen Fund gemacht: Nachdem die zerstückelte Leiche einer Frau gefunden wurde, machten die Beamten eine Hausdurchsuchung. Dabei fanden sie auch menschliche Überreste in einem Stahltopf. Die Tochter der Toten wurde festgenommen.

Die 32-Jährige wird verdächtigt, die Leiche ihrer Mutter zerstückelt und anschließend teilweise gekocht zu haben. Das berichten mehrere US-Medien. Demnach wurde die Polizei Mittwochmittag zu einem Grundstück in Mount Olivet gerufen, einem 300-Seelen-Ort, südöstlich der Stadt Cincinnati.

Tochter soll sich am Vortag seltsam verhalten haben

Ein Mann hatte die Beamten informiert, nachdem er die zerstückelte Leiche der Hausbesitzerin neben einer blutverschmierten Matratze im Gras gefunden hatte. Der Mann verrichtet nach eigenen Angaben Arbeiten auf dem Grundstück und hatte die Hausbesitzerin das letzte Mal am Vortag gesehen. Die Frau und ihre 32-jährige Tochter leben alleine in dem Haus. Wie der Mann der Polizei sagte, habe sich die Tochter am Vortag äußerst „konfrontativ“ verhalten. Außerdem habe sie „Zaubersprüche“ ausgesprochen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Handy-Verbot an Gymnasium: Schulleiter greift durch – morgens verschwinden die Smartphones im Schrank. Die Wirkung: erstaunlich

– Altersarmut: Rentner Jens lebt von 200 Euro im Monat. Kein Einzelfall

– 50 Jahre Hexenberg-Siedlung: Bewohnerin Edeltraut Schwarzkopf über Dealer und Polit-Promis

– 20 Seiten Sport: St. Pauli bangt: Das große Torhüter-Problem des Kiezklubs, HSV pokert: Wieso es immer noch kein Vertragsangebot für Flügel-Star Jean-Luc Dompé gibt

– 28 Seiten Plan7: Michi Beck von Fanta 4 übers Älterwerden und Schlussmachen & Veranstaltungstipps für jeden Tag

Ein Spezialteam der Polizei wurde zu dem Grundstück gerufen. Das Haus sollte durchsucht werden, doch die Tochter weigerte sich, es zu verlassen. Erst nachdem die Polizei in der Nacht Tränengas einsetzte, verließ die Frau gezwungenermaßen das Haus. Dabei soll sie Blutspuren im Gesicht, an ihren Händen und an ihrer Kleidung gehabt haben. Als die Beamten das Haus durchsuchten, sollen sie im Ofen einen Stahltopf mit gekochten menschlichen Überresten gefunden haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse auf Autofahrer: Zwei Fälle innerhalb einer Woche – das steckt dahinter

Die Tochter wurde daraufhin festgenommen. Ihr werden nun Leichenschändung, Behinderung von Ermittlungen und Manipulation von Beweisen vorgeworfen. Die Polizei ermittelt indes, wie die Mutter der 32-Jährigen gestorben ist. Abhängig von den Ergebnissen der Ermittlungen, könnten weitere Anklagepunkte gegen die Frau folgen. (mp)