Menschenleben scheinen ihnen egal zu sein: Die Schützen verwenden scharfe Schusswaffen und zielen bevorzugt auf Opfer, die gerade ihr Auto einparken. Dabei scheuen sie sich nicht, in dicht besiedelten Wohngebieten zu schießen und treffen sogar Wohnhäuser. Die Polizei ermittelt nun in zwei Fällen, die sich innerhalb von drei Tagen in Hamburg und im Umland ereigneten. Nur durch Glück und schnelles Reagieren konnten die Opfer überleben. Die Hintergründe dieser Taten deuten auf kriminelle Strukturen hin.