Mitten in Deutschland: Bewaffnete Räuber stürmen Reisebus

Eine Reisegruppe macht am Samstag Rast auf einem Autobahnparkplatz. Plötzlich betreten bewaffnete Räuber den Bus. Ein Schockmoment für die Reisenden.

Mit gezogenen Waffen haben Räuber am Samstag einen ausländischen Reisebus auf einem Autobahnparkplatz an der A3 bei Niedernhausen in Hessen überfallen. Wie die Polizei berichtet, erbeuteten die drei Männer und eine Frau auf dem Parkplatz „Theißthal“ mehrere Handys der Reisenden.

Anschließend seien sie in einem schwarzen Auto geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt. (dpa)