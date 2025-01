Die ersten modernen Windräder stehen in Deutschland seit 1983. Trotzdem haben Demagogen wie Alice Weidel („Windräder der Schande abreißen“) und Donald Trump („Windturbinen sind ökonomisches Desaster“) sie als plakatives Sinn- und Feindbild moderner Umweltpolitik auserkoren: Die Rotoren sind wieder in aller Munde. Die MOPO erklärt, was Sie über Windkraft in Hamburg wissen sollten.