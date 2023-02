Mit Menschen-Blut auf Weg gemalt: Diese Schrift gibt Polizei Rätsel auf

Eine Blutspur und Blutlachen, ein Name auf einem Feldweg, der mit Blut geschrieben wurde, aber von einem womöglich Verletzten keine Spur. Ein merkwürdiger Fall bei Bad Driburg in NRW beschäftigt zur Zeit die Ermittler der Kriminalpolizei.

Ein Spaziergänger machte am Mittwoch in den Morgenstunden auf einem Feldweg bei Bad Driburg-Alhausen (Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen) die grausige Entdeckung. Plötzlich stand ein auffälliger Schriftzug auf der Straße: In großen roten Buchstaben war dort „Gregor“ zu lesen.

Da der Mann fand, die Farbe sehe verdächtig nach Blut aus und auch weitere Lachen davon in der Nähe waren, informierte er die Polizei. Und richtig: Nach Untersuchungen stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um menschliches Blut handelte – von einer unbekannten männlichen Person.

NRW: „Gregor“ mit Menschen-Blut gemalt – Polizei ermittelt

Die Polizei suchte daraufhin die Umgebung nach einer womöglich hilflosen Person ab, auch ein Polizeihubschrauber und ein Suchhund waren im Einsatz. Jedoch ohne Erfolg, auch Nachfragen bei umliegenden Krankenhäusern brachten keine Ergebnisse.

Daher bittet die dortige Polizei nun mögliche Zeugen aus der Region um Hinweise. (usch)