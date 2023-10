Mit Fäusten und Messern: Teenager töten Obdachlosen, filmen die Tat

Diese Tat macht die Ermittler sprachlos. In Horn-Bad Meinberg im Teutoburger Wald haben offenbar Teenager einen Obdachlosen so brutal attackiert, dass der Mann an seinen Verletzungen starb. Unfassbar: Die Täter filmten ihr Verbrechen.

Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige wurden festgenommen, sagte Staatsanwalt Alexander Görlitz. Ein Passant hatte den Toten auf einer Wiese entdeckt. Laut WDR sollen die Teenager den Mann mit Fäusten und Messerstichen attackiert haben. Die beiden älteren haben laut Staatsanwalt die Gewalt gegen den Mann gestanden.

Obdachloser getötet: Täter trafen Opfer wohl zufällig

Das Motiv? Womöglich pure Lust an Gewalt. Staatsanwalt Alexander Görlitz geht von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tätern aus. Die Jugendlichen haben ihren Angriff gefilmt und verbreitet. Die Polizei erhielt von einem Zeugen einen Hinweis, kam so der Gruppe auf die Spur.

In den vergangenen Jahren haben immer wieder Verbrechen von Jugendlichen für Entsetzen gesorgt. Und offenbar häufen sich die Fälle: Nach Zahlen des LKA in NRW wurden 2022 fast 21.000 Kinder – also unter 14-Jährige – als Tatverdächtige erfasst. Das ist ein Plus von 41,1 Prozent.

Bei Jugendlichen (bis 18 Jahre) gab es knapp 45.000 Verdächtige (plus 24 Prozent) und bei Heranwachsenden (bis 21 Jahre) zählten die Ermittler gut 36.000 Verdächtige (plus 5,2 Prozent).