Oktoberfest nach zwei Jahren Pause gestartet – Lauterbach mahnt zur Vorsicht!

„Oans, zwoa, gsuffa!“ Das Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Nach zwei coronabedingt abgesagten Wiesn zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag das erste Fass Bier mit drei Schlägen an. Und Corona? Gesundheitsminister Lauterbach mahnt zur Vorsicht…

Schon drei Stunden vor der offiziellen Eröffnung des Münchner Oktoberfests waren Tausende Wiesn-Besucher auf das Festgelände geströmt. Um kurz nach 9 Uhr öffnete am Samstag das Gelände auf der Theresienwiese. Daraufhin stürmten viele los, die seit dem Morgengrauen in langen Schlangen ausgeharrt hatten, um einen guten Platz in einem Bierzelt zu ergattern.

Oktoberfest eröffnet – ohne Corona-Auflagen

In den Zelten mussten sich die Gäste aber noch einige Zeit gedulden, bis sie ihren Bier-Durst stillen konnten: Erst um 12 Uhr hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass mit diesmal drei Schlägen angezapft – erst seitdem gibt es Bier.

Mitarbeiter rollen das Bierfass für den traditionellen Fassanstich in ein Festzelt.

Viele glühten aber schon seit den frühen Morgenstunden vor und warteten teils seit 5 Uhr in Dirndl und Lederhose vor dem Festgelände. Corona-Schutzmasken trug kaum einer der überwiegend jungen Besucher. 2020 und 2021 war das Massenereignis wegen der Pandemie ausgefallen. Corona-Auflagen gibt es in diesem Jahr nicht.

Lauterbach will kein Spielverderber sein

Bundesgesundheitsminister Karl-Lauterbach hat zum Auftakt zur Vorsicht aufgerufen. „Ich möchte kein Spielverderber sein: Aber wer die Wiesn besucht, sollte trotzdem aufpassen. Vorerkrankten ist ein Besuch auf jeden Fall abzuraten. Und alle anderen sollten sich vor einem Zeltbesuch aus Rücksicht auf andere testen lassen“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Dass das Riesenvolksfest wieder stattfinde, sei vertretbar. „Die Impfbereitschaft, das Verständnis für die Maßnahmen, die Vorsicht der Bevölkerung machen es möglich.“ Lauterbach selbst hat nach Angaben seines Ministeriums eine Einladung zur Wiesn aber ausgeschlagen. (dpa/ncd)