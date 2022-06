Mit 83 Jahren: Legendärer „Hells Angels“-Gründer gestorben

Das legendäre Oberhaupt ist tot: Ralph Hubert „Sonny“ Barger, Gründer der berüchtigten „Hells Angels“, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der US-Amerikaner erlag einem kurzen Krebsleiden. Barger hatte den Motorradklub vor mehr als 65 Jahren in Kalifornien gegründet.

Am Donnerstag wurde in Bargers Facebook-Kanal eine Nachricht veröffentlicht, die der Verstorbene offenbar noch vor seinem Tod geschrieben hatte: „Wenn Sie diese Nachricht lesen, werden Sie wissen, dass ich nicht mehr da bin. Ich habe darum gebeten, dass diese Nachricht sofort nach meinem Ableben veröffentlicht wird. Ich habe ein langes und gutes Leben voller Abenteuer gelebt. Und ich hatte das Privileg, Teil eines erstaunlichen Klubs zu sein. Obwohl ich jahrzehntelang in der Öffentlichkeit gestanden habe, habe ich vor allem die Zeit mit meinen Klubbrüdern, meiner Familie und engen Freunden genossen.“

Hells Angels-Gründer Ralph „Sonny“ Barger gestorben

Und weiter: „Ihr sollt wissen, dass ich nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs friedlich eingeschlafen bin. Aber wisst auch, dass ich am Ende von dem umgeben war, was wirklich zählt: Meiner Frau Zorana und meinen Lieben. Behalte den Kopf oben, bleibe loyal, bleibe frei und schätze immer die Ehre. Sonny“

Der kettenrauchende Biker, der in den Fünzigerjahren die Biker-Gruppe „The Oakland Panthers“ gründete und später mehrere Rockergangs unter dem Namen „Hells Angels“ vereinte, erkrankte bereits 1982 an Kehlkopfkrebs, woraufhin ihm seine Stimmbänder entfernt wurden. Danach lernte er nur durch Mühe wieder das Sprechen.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Hamburger Rotlicht-Größe „Bauchschuss-Musa“ gestorben

Barger wird vor allem die weltweite Expansion der „Hells Angels“ zugesprochen. Er wurde im Lauf der Jahre zu Kultfigur, stellte verbindliche klubinterne Regeln auf – und geriet öfters mit dem Gesetz in Konflikt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie die „Hells Angels“ den Kiez zur Hölle machten

So wurde er mehrmals wegen Drogenbesitzes und -handels verurteilt, saß mehrere Jahre im Knast. Unter anderem plante er einen Bombenanschlag auf das Clubhaus eines verfeindeten Clubs. (alp)