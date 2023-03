Berlin: Mann in Einkaufszentrum niedergestochen – Lebensgefahr

Großeinsatz in Berlin: Ein Mann soll in einem Einkaufszentrum in Berlin einen 28-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Im Einkaufszentrum „Staaken Center“ im Stadtteil Spandau sei es zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Verletzte sei durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er notoperiert werde. „Es besteht Lebensgefahr“, so der Sprecher.

Die Polizei schrieb einen mutmaßlichen Täter zur Fahndung aus, der 30-Jährige stellte sich wenige Stunden nach der Attacke. Der Gesuchte sei auf ein Polizeirevier gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Opfer sei weiterhin in kritischem Zustand. (dpa/mp)