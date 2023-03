Er hatte den Notruf abgesetzt: Polizei findet tote Frau – Ehemann festgenommen

Eine 41 Jahre alte Frau ist am Donnerstagmittag von Polizisten in einer Wohnung an der Großen Straße in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) tot aufgefunden worden. Festgenommen wurde der Ehemann (53).

Dieser hatte selbst den Notruf gewählt und die Polizei verständigt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Tatverdacht richte sich „aufgrund der Gesamtumstände“ aktuell gegen den 53-Jährigen. In Handschellen wurde er aus dem Gebäude geführt.

Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus

Beamte der Spurensicherung arbeiteten daraufhin am Tatort, der weitgehend abgesperrt wurde. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus; Ablauf und Hintergrund seien allerdings noch völlig unklar.

Die Mordkommission übernahm den Fall. Der Leichnam kam in die Rechtsmedizin, wo die genaue Todesursache nun untersucht und herausgefunden werden soll. Nachfragen werden mit Rücksicht auf die noch laufenden Ermittlungen nicht beantwortet. (dg)