Messerattacke im Bus: Angeklagte macht verstörendes Geständnis

Auf dem Weg zu einem Stadtfest soll eine 32-Jährige mehrere Menschen angegriffen und diese zum Teil lebensbedrohlich verletzt haben. Ihre Tat sei ein Hilferuf gewesen, sagte sie vor Gericht.

Zum Auftakt im Prozess um eine lebensbedrohliche Messerattacke auf mehrere Menschen in einem Bus in Siegen hat die Angeklagte die Taten eingeräumt. Am Vorabend des 30. August 2024 sei der Entschluss gereift, auf dem Siegener Stadtfest möglichst viele Menschen mit einem Messer anzugreifen, sagte die 32-Jährige im Landgericht Siegen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr laut Anklage unter anderem versuchten Mord vor.

„Habe mich komplett verwahrlosen lassen“

In einem Bus zum Fest habe sie drei jungen Männern in ihrer unmittelbaren Sitznachbarschaft jeweils in den Hals gestochen, räumte die Deutsche ein. Als sie auf die Kinder im Bus habe losgehen wollen, sei sie von hinten umfasst und entwaffnet worden. Wenig später habe sie sich ergeben und vorn im Bus auf ihre Festnahme durch die Polizei gewartet.

Ihre Tat sei ein Hilferuf nach mehreren Rückschlägen gewesen. Ihr sei es im Vorfeld psychisch ausgesprochen schlecht gegangen, führte sie aus. Versuche, therapeutische Unterstützung zu bekommen, seien sämtlich fehlgeschlagen. „Ich habe mich komplett verwahrlosen lassen. Mein Leben hat sich nicht mehr wie ein Leben angefühlt“, so die Angeklagte. Ihre Idee: öffentliches Aufsehen zu erregen, um Hilfe zu erhalten.

Welche Rolle spielte die Terrorattacke von Solingen?

Sie gab zudem an, zuvor von dem Messeranschlag in Solingen in der Zeitung gelesen zu haben. Es sei „ein flüchtiger Gedanke“ gewesen, dass sie vielleicht sogar mehr Menschen töten könnte. Bei dem Terrorakt in Solingen nur eine Woche zuvor waren drei Menschen gestorben. Schon zu Schulzeiten habe sie sich eine Amoktat vorstellen können: „mit einer Schusswaffe in der Schule“. Dort sei sie massiv gemobbt worden.

Einen „unbedingten Tötungswillen“ habe sie nicht gehabt und doch sei ihr bewusst gewesen, dass sie mit ihren Angriffen Menschen hätte töten können, so die 32-Jährige. Im Rückblick stufe sie ihr Handeln als „total bescheuert“ ein. „Hätte ich damals klar denken können, wäre es nie so weit gekommen.“ Erst auf Nachfrage der Nebenklage räumte sie ein, dass es ihr leid tue. Bis Ende April sind sechs weitere Verhandlungstermine angesetzt. 48 Zeuginnen und Zeugen sollen gehört werden. Ein psychiatrischer Sachverständiger ist bestellt. (dpa/mp)