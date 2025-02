Der Superstar der Linken in Hamburg: Heidi Reichinnek ist am Mittwoch vor rund 900 jubelnden Fans auf dem Schulterblatt aufgetreten, um die Hamburger Linke im Bürgerschaftswahlkampf zu unterstützen: „Auf die Barrikaden zusammen!“



Das Publikum: Jung und überwiegend schwarz gekleidet, manche tragen Linken-Fahnen, andere wedeln mit der palästinensischen Flagge. Heidi Reichinnek fällt kaum auf, als sie sich ihren Weg durch die Menge bahnt, überraschend klein, die Haare noch zusammengebunden. Wenige Momente später steht sie auf der mobilen Bühne in Sichtweite der Roten Flora und zeigt ihr großes Talent, Menschen mitzureißen. Doch bei einem immens wichtigen Thema bleibt sie überraschend still.