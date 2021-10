Das gesamte Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg stand am Donnerstagabend in Flammen, das Feuer drohte sich auszubreiten. Weit mehr als hundert Gaffer hinderte das aber nicht daran, den Einsatz der Rettungskräfte zu stören. Die Schaulustigen brachten sich damit selbst in Gefahr.

Die 150 Menschen standen am Donnerstagabend direkt am Einsatzort und mitten im Gefahrenbereich, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. „Die Szene war sehr unübersichtlich, als die Rettungskräfte eintrafen“, sagte eine Polizeisprecherin. Erst Platzverweise zeigten Wirkung und machten den Weg für die Feuerwehr frei.

Gaffer stören Feuerwehr bei Kellerbrand in Magdeburg

Als diese eintraf, stand schon das gesamte Kellergeschoss des Hauses in Flammen. Ein Bewohner sei aus dem Fenster einer Parterre-Wohnung gesprungen, sagte ein Sprecher der Polizei. Wegen der starken Rauchentwicklung war der Weg durch das Treppenhaus versperrt. Zunächst hatte die Polizei in einer Pressemitteilung von Bewohnern gesprochen, die aus ihren Fenstern sprangen, um sich zu retten.

Mehr Samstag. Mehr Sonntag. Mehr MOPO!

Unsere extra-dicke MOPO AM WOCHENENDE hat es in sich: Auf 72 Seiten gibt’s aktuelle News, packende Reportagen, spannende Geschichten über Hamburgs unbekannte Orte und die bewegte Historie unserer Stadt, die besten Ausgehtipps fürs Wochenende, eine große Rätsel-Beilage und vieles mehr. Die MOPO AM WOCHENENDE: Jeden Samstag und Sonntag für Sie am Kiosk – oder ganz bequem im Abo unter MOPO.de/abo

Die Feuerwehr holte weitere Bewohner aus dem Haus. Sechs Menschen kamen in umliegende Krankenhäuser. „Sie sind inzwischen alle entlassen worden“, sagte eine Polizeisprecherin.

Das könnte Sie auch interessieren: Riesige Rauchsäule: 20 Busse gehen in Flammen auf

Das Mehrfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar, die Betroffenen kamen in Notunterkünften der Stadt Magdeburg unter. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. In Frage kommen laut Polizei ein technischer Defekt, aber auch Brandstiftung. Kriminaltechnische Untersuchungen laufen. (dpa/fbo)