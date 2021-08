Mehrere Verletzte: Fahrlehrer stirbt nach Massencrash – Schülerin am Steuer

Veltheim/ Bad Eilsen –

Bei einem Massencrash auf der Autobahn 2 nahe der Landesgrenze zwischen NRW und Niedersachsen ist ein Fahrschullehrer ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt, teilweise schwer.

Wie die Polizei in Bielefeld und die Autobahnpolizei Herford am Donnerstag mitteilten, wurden durch den schlimmen Unfall fünf weitere Personen leicht verletzt. Eine weitere Person kam schwer verletzt in eine Klinik.

Veltheim: Wagen kommt ins Schleudern und löst Massencrash aus

Ein Wagen geriet am Vormittag in Fahrtrichtung Dortmund nach der Anschlussstelle Bad Eilsen im niedersächsischen Landkreis Schaumburg ins Schleudern. Das Auto prallte nach ersten Erkenntnissen gegen die Mittelschutzplanke und wurde dann zurück auf die Fahrbahn katapultiert.

Personen nach Unfall in Fahrzeug eingeklemmt

Ein Fahrschulauto touchierte den Wagen. Ein drittes Fahrzeug stieß gegen den Fahrschulwagen und anschließend gegen einen Laster. Die zwei Personen im Fahrschulauto wurden im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden.

Unfall auf A2: Fahrlehrer tot aus Fahrzeug geborgen

Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Ihr Beifahrer – laut Autobahnpolizei der Fahrschullehrer – konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich zwischen Bad Eilsen und dem ostwestfälischen Veltheim im Kreis Minden-Lübbecke. Die Autobahn war im Unfallbereich in Richtung Dortmund über Stunden voll gesperrt. (dpa/maw)