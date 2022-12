McFit-Millionär Schaller: Hier nimmt Til Schweiger Abschied von seinem Freund

Im Oktober verunglückte das Privatflugzeug von McFit-Gründer Rainer Schaller und seiner Familie in Costa Rica – und riss mutmaßlich alle Insassen in den Tod. Rainer Schallers Leiche sowie die seines Sohnes wurden bisher als einzige gefunden. Mit zahlreichen prominenten Freunden fand am Donnerstag in Berlin die Trauerfeier für den in der Glamour-Welt gut vernetzten Unternehmer statt.

Hunderte Menschen kamen bei grauem, nasskalten Berliner Wetter, um dem Fitness-Millionär die letzte Ehre zu erweisen. Sie versammelten sich vor dem Stadtkloster Segen und schützten sich mit Schirmen vor dem Regen. Unter den Trauernden: Schaller-Freund und Schauspieler Til Schweiger mit Ex-Frau Dana, „Boss Hoss“-Sänger Alec Völkel und Medienpsychologe Jo Groebel.

picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Gerald Matzka Rainer Schaller und Christiane Schikorsky verunglückten in Costa Rica. Rainer Schaller und Christiane Schikorsky verunglückten in Costa Rica.

Trauerfeier für Rainer Schaller in Berlin

Schaller war am 21. Oktober mit einem Privatflugzeug in Costa Rica abgestürzt. An Bord der Maschine waren neben dem Unternehmer seine Partnerin, die beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Schweizer Pilot. Elf Tage nach dem Absturz hatten die Behörden die Suchaktion endgültig eingestellt.

picture alliance/dpa | Annette Riedl „Boss Hoss“-Sänger Alec Voelkel. „Boss Hoss“-Sänger Alec Voelkel.

Schaller stammt aus Schlüsselfeld (Bayern), dort hat auch seine RSG Group ihren offiziellen Sitz. 1997 gründete er sein erstes Fitnessstudio in Würzburg – und revolutionierte den Markt, da er der Erste war, der im Fitnessbereich auf das Discounterprinzip setzte. Sein Plan ging auf: McFit wurde eine riesige Studiokette – und machte Schaller zum Multimillionär.