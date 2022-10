Flugzeug mit McFit-Gründer und Duisburger Loveparade-Veranstalter Schaller verschwunden

Der Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit, Rainer Schaller, wird vermisst. Sein Flugzeug soll vor der Küste von Costa Rica vom Radar verschwunden sein. Nun fanden Einsatzkräfte Trümmerteile im Meer.

Rainer Schaller, Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit, ist verschwunden. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin und deren Kindern habe er in einem Privatflugzeug gesessen, das am Freitagabend vor der Küste von Costa Rica vom Radar verschwand, bestätigt die RSG-Gruppe, die McFit betreibt, der Bild-Zeitung.

Bei der Suche nach einem vermissten Privatflugzeug vor der Küste von Costa Rica haben die Einsatzkräfte nun mehrere Trümmerteile im Meer entdeckt. Etwa 28 Kilometer vom Flughafen von Limón entfernt seien während eines Erkundungsfluges Teile eines Rumpfes, Sitze und eine Tasche gesichtet worden, berichtete der Fernsehsender Teletica am Samstag unter Berufung auf das Ministerium für öffentliche Sicherheit des mittelamerikanischen Landes. Hinweise auf die Passagiere gab es demnach zunächst nicht.

Costa Rica: Flugzeug mit McFit-Gründer Schaller an Bord verschwunden

Was bislang bekannt ist: Die Kommunikation mit der Maschine sei am Freitag gegen 18 Uhr (Ortszeit) – also am frühen Samstagmorgen um zwei Uhr deutscher Zeit – abgebrochen, teilte Costa Ricas Ministerium für öffentliche Sicherheit auf Facebook mit. Das Flugzeug befand sich demnach auf dem Weg von Mexiko nach Puerto Limón an der Karibikküste des mittelamerikanischen Landes. Gemeinsam mit den Nachbarstaaten seien Untersuchungen eingeleitet worden, hieß es.

„Das Flugzeug ist etwa 25 Meilen vor dem Flughafen Limón vom Radar verschwunden. Die Maschine sollte um 18.58 Uhr landen, wir haben es in einer Höhe von 2.000 Fuß verloren“, sagte der Direktor der zivilen Luftfahrtbehörde, Fernando Naranjo, dem Fernsehsender Teletica.

Wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse wurden die Sucharbeiten in der Nacht zunächst eingestellt. Am Samstag sollten die Küstenwache und die Behörde für Überwachung des Luftraums die Suche wieder aufnehmen. Am Flughafen von Puerto Limón wurde eine Kommandozentrale eingerichtet, um die Sucharbeiten zu koordinieren.

Rainer Schaller gründete vor 25 Jahren die Fitness-Kette McFit. Mittlerweile hat sie, nach Informationen der RSG-Group, mehr als 250 Filialen in mehreren Ländern. Von 2006 bis 2010 war eine Firma des Multimillionärs Organisator der Loveparade – so auch 2010 in Duisburg. Dort brach damals eine Massenpanik auf, bei der 21 Menschen ums Leben kamen und Hunderte verletzt wurden. (vd/dpa)