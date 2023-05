Massenschlägerei auf Fußballplatz: 15-Jähriger fast zu Tode geprügelt

Massenschlägerei auf dem Rasen: Bei einem Fußballturnier am Pfingstwochenende ist in Frankfurt am Main ein Jugendlicher schwer verletzt worden – er wurde von einem 15-Jährigen fast zu Tode geprügelt.

Am letzten Tag des internationalen Jugendßufballturniers „Germany Cup“ kam es auf dem Sportplatz von SV Viktoria Preußen 07 im Frankfurter Stadtteil Eckenheim nach dem Abpfiff zu einer Massenschlägerei zwischen den Spielern.

Frankfurt: Jugendliche bei Massenschlägerei schwer verletzt

Dabei wurde nicht nur der Jugendliche aus Berlin lebensgefährlich verletzt, auch zahlreiche andere Menschen erlitten Verletzungen. Zuerst berichtete die „Frankfurter Rundschau“ über die Gewalteskalation.

Der Berliner Jugendliche bekam bei der Auseinandersetzung offenbar einen Schlag gegen den Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte lebensbedrohliche Hirnverletzungen fest. Der mutmaßliche Täter, ein 16-Jähriger aus Frankreich, wurde festgenommen und am Montag einer Haftrichterin vorgeführt. Sie erließ einen Untersuchungshaftbefehl. (alp)