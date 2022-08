Mann vergisst Schlüssel, erklimmt Balkon – und stürzt in den Tod

Schreckliches Unglück in Hagen (NRW): Ein Mann ist dort am Freitag in den Tod gestürzt, als er über einen Balkon in seine verschlossene Wohnung klettern wollte.

Der 51-Jährige hatte seinen Schlüssel vergessen; deshalb habe er wie schon häufiger bei einer Nachbarin geklingelt und sie gefragt, ob er von ihrem Balkon zu seinem nebenan klettern dürfe, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Doch bei dem Kletterversuch sei er abgerutscht und aus dem ersten Stock auf die Wiese gestürzt. Rettungskräfte hätten noch versucht, ihn wiederzubeleben. Er sei aber noch an der Unglücksstelle gestorben. (dpa)