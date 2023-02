Serienmorde in Schwäbisch Hall – Verdächtiger schweigt

Ein 31-Jähriger wurde am Dienstag in Schwäbisch Hall unter Mordverdacht festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, zwei Seniorinnen getötet zu haben. Die Polizei prüft, ob mindestens eine weitere kürzlich verstorbene Frau auch zu seinen Opfern zählt. Zu den Vorwürfen hat sich der Verdächtigte bislang nicht geäußert, auch sonst stoßen die Ermittler auf Schwierigkeiten.

Nach der Festnahme eines 31-Jährigen, der zwei Seniorinnen in Schwäbisch Hall und Umgebung umgebracht haben soll, prüfen Ermittler einen weiteren Todesfall. Nur eine Woche vor dem mutmaßlichen Mord an einer 77-Jährigen in der Wohnsiedlung Tullauer Höhe im Süden von Schwäbisch Hall war auch die Leiche einer 86-Jährigen in unmittelbarer Nähe entdeckt worden. Nun werd ein möglicher Zusammenhang geprüft, sagte Oberstaatsanwalt Harald Lustig am Freitag. Allerdings wird diese Prüfung erschwert: „Die Leiche gibt es nicht mehr“, bestätigte Lustig einen Bericht des „Haller Tagblatts“.

Weitere Todesfälle konnten noch nicht geklärt werden

Der Leichnam der Frau wurde eingeäschert. Sie war mit tödlichen Kopfverletzungen gefunden, ihr Tod aber als Unfall eingestuft worden. Der am Dienstag verhaftete 31-Jährige schweigt unterdessen weiter. Ihm werden Totschlag und Mord vorgeworfen.

Das könnte Sie auch interessieren: Gefasst! Mutmaßlicher Serienmörder von Schwäbisch Hall ist Familienvater

Er soll in der vergangenen Woche eine 89-Jährige in Michelbach an der Bilz und im Dezember eine 77-Jährige in Schwäbisch Hall getötet haben. Zudem wird er verdächtigt, für den Raubüberfall auf einen 89-jährigen Mann verantwortlich zu sein. Unklar ist auch, ob der Serbe für weitere Taten in Deutschland verantwortlich ist. Der Tod einer 94 Jahre alten Seniorin, deren Leiche im Oktober 2020 in Schwäbisch Hall und ganz in der Nähe der Wohnung der toten 77-Jährigen gefunden worden war, ist noch nicht aufgeklärt. (dpa/mp)