Mann stürzt bei Pinkelpause 25 Meter tief in den Tod

Ein 77-Jähriger ist in Österreich während einer Pinkelpause von einer Autobahnbrücke gestürzt und gestorben. Offenbar rutschte er zuvor aus.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte am Mittwochabend der Anhänger eines Fahrzeugs nach einem Defekt die Leitplanke berührt. Auf dem Pannenstreifen einer Brücke der Pyhrn-Autobahn sahen sich der 77-jährige Fahrer aus den Niederlanden und sein 58-jähriger Begleiter den Schaden an.

Als der Beifahrer die Polizei rief, stieg der Fahrer über die Leitplanke und ein Geländer, um zu urinieren. Dabei dürfte er laut Polizei ausgerutscht sein.

Er konnte sich zwar noch kurz an einer Querstrebe des Geländers festhalten, stürzte aber schließlich 25 Meter ab. Die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen. (dpa/mp)