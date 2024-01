„Wir bringen dich um, du Hure.“ Mit diesen und weiteren Drohungen sollen zwei Männer auf der Dove Elbe die Besatzung eines Segelboots verfolgt und mit Schlauchbooten gerammt haben. Eine Schwangere sprang in Todesangst von Bord. Seit Montag stehen die beiden Männer vor dem Amtsgericht. Was geschah genau an diesem Abend im Juni? Beharrlich versucht sich der Richter während der Verhandlung einer Antwort anzunähern – ausgerechnet die Zeugen machen es ihm dabei nicht leicht.

„Wir bringen dich um, du Hure!“: Mit diesen und weiteren Drohungen sollen zwei Männer auf der Dove Elbe die Besatzung eines Segelboots verfolgt und mit Schlauchbooten gerammt haben. Eine Schwangere sprang in Todesangst von Bord. Seit Montag stehen die beiden Männer vor dem Amtsgericht Hamburg. Was geschah genau an diesem Abend im Juni? Beharrlich versucht sich der Richter während der Verhandlung einer Antwort anzunähern – ausgerechnet die Zeugen machen es ihm dabei nicht leicht.

Manchmal ist das Wesentliche schon mit einem Satz gesagt: „Er ist recht impulsiv“, bemerkt der Angeklagte Alexander K. (47) über seinen Freund, den Mitangeklagten Carsten L. (49). Gemeinsam sind sie wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr, Bedrohung und Sachbeschädigung angeklagt, L. zusätzlich wegen Körperverletzung.

Carsten L. – ein bärtiger Mann mit Brille und blauem Hemd – räumt zu Beginn den Tatvorwurf ein: Am 1. Juni 2019 gegen 23 Uhr lagen beide Männer mit ihren Booten in der „Schweinebucht“ auf der Dove Elbe vor Anker. Sie tranken Bier. L. hatte schon am Tag reichlich Alkohol konsumiert, „etwa zehn bis zwölf Longdrinks“, so schätzt er bei seiner Aussage. Er spielte an dem Abend mit einem Laserpointer, blendete dabei Insassen eines anderen Bootes, der „Erika“. Das Boot näherte sich. Zwischen den Besatzungen entbrannte ein Streit, der schnell hitzig wurde.

Hamburg: Bootsführer nach Angriff auf Dove Elbe vor Gericht

Klar ist: Als die „Erika“ gegen die Motorjacht des Angeklagten stößt, rastet dieser aus: L. sprang auf das Nachbarboot und schlug um sich. Wenig später landete er im Wasser. Rutschte er ab – oder wurde er gestoßen? Über diese Frage herrscht im Amtsgericht unter den Zeugen Uneinigkeit.

Vergleichsweise unstrittig ist hingegen, was unmittelbar darauf folgte. Während die Besatzung der „Erika“ die Flucht ergriff, schwamm L. zu den ankernden Booten zurück, bestieg sein Schlauchboot und nahm die Verfolgung auf. Wiederholt rammte er das kleine Sportboot, riss den Treibstoffschlauch ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Gendern und Dauer-Provokation: „Klimakleber“ geht Richter mächtig auf die Nerven

„Ich bin hinterhergefahren, um ihn da wegzuziehen“, sagt Alexander K. Die Crew der „Erika“, zwei befreundete Paare, hätten da schon ängstlich geschrien. Er habe nur Schlimmeres verhindern wollen, beteuert K. Irgendwann näherten sich andere Boote dem Ort des Geschehens, die beiden ergriffen die Flucht.

An Bord der „Erika“ befand sich eine damals Schwangere, eine 37-jährige Försterin. Sie berichtet als Zeugin von massiven Drohungen. „Ich hatte Angst um das Leben meines Kindes“, sagt sie. Auf die panischen Zurufe, dass eine Schwangere an Bord sei, habe L. entgegnet: „Ist mir egal, wir bringen euch um!“ Irgendwann sei sie ins Wasser gesprungen, da sie um ihr Leben fürchtete.

Die Zeugen machen es dem Richter nicht leicht

Einer der Männer sei von der ersten Sekunde an „superaggressiv“ aufgetreten, sagt eine weitere Frau, die auf der „Erika“ mitfuhr. Als es um Details geht, gerät sie merklich ins Schwimmen, kann sich an vieles nicht mehr erinnern. „Die Zeugin weiß offenbar gar nichts“, kommentiert der Verteidiger von L.

Die 38-jährige merkt an, dass der Vorfall mehr als vier Jahre zurückliegt. Mit polizeilichen Aussagen kurz nach der Tat konfrontiert, korrigiert sie mehrfach ihre Angaben. Generell präsentieren die vier Zeugen immer wieder neue Versionen des Ablaufs – der Richter muss sich mehrfach ein ungläubiges Lächeln verkneifen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Dann bekommst du lebenslänglich”: Emotionaler Prozess um toten Jungen

Am Ende verurteilt das Gericht Carsten L. wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und Bedrohung zu 120 Tagessätzen à 25 Euro. Der Tatvorwurf der Körperverletzung wird fallengelassen, zu unterschiedlich sind in diesem Punkt die Schilderungen der Zeugen. Alexander K. wird freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.