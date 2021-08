Bluttat in München: Ein Mann hat seiner Ehefrau eiskalt in den Kopf geschossen – sie floh schwerverletzt zu den Nachbarn im noblen Stadtteil Haidhausen. Die Polizei rückte mit dem SEK an.

„Mein Mann hat mir gerade in den Kopf geschossen“, das sagte die 52-Jährige laut Bild-Zeitung, als der Nachbar ihr gegen Mittag die Tür öffnete. „Ich habe sie gleich reingezogen, die Polizei gerufen. Ich wusste ja nicht, was der Mann jetzt gleich macht“, sagte der geschockt zu der Zeitung

Die Polizei rückte mit SEK und Hubschrauber an. Großeinsatz! Doch gegen 15.30 Uhr war der beendet: Der Mann, der sich in der eigenen Wohnung verschanzt hatte, erschoss sich selbst. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Die Frau war noch ansprechbar, als Beamte eintrafen. Sie kam schwer verletzt in eine Klinik.