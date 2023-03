Mann rast in Fußgängergruppe am Flughafen Köln/Bonn – mehrere Verletzte

Großeinsatz am Flughafen Köln/Bonn. Ein Mann ist am Freitagmittag mit seinem Auto gezielt in eine Fußgängergruppe gefahren. Laut Polizei gab es mehrere Verletzte, darunter auch zwei Beamte. In Lebensgefahr schwebe allerdings niemand. Der mutmaßlich psychisch auffällige Autofahrer sei festgenommen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Vorfall ereignete sich in einem Parkhaus des Airports „Er ist offenbar gezielt auf mehrere Pkw und Fußgänger zugefahren, die ihm aber wohl ausweichen konnten“, sagte ein Polizeisprecher.

Auto-Attacke Airport Köln/Bonn: Fahrer psychisch krank?

Niemand sei in Lebensgefahr. Die Verletzungen der Betroffenen seien überwiegend leicht.

Der Mann habe außerdem mehrere Pkws beschädigt. Ein Polizeisprecher sagte der „Bild“: „Der Täter ist immer wieder vor- und zurückgefahren.“ Dabei habe er mehrere Fahrzeuge mit einem schwarzen Miet-Transporter gerammt. Darunter sei ein Audi A5, ein Volvo und ein Kia gewesen.

Der 57 Jahre alte Fahrer sei festgenommen worden und befinde sich im Krankenhaus. Er sei dem Polizeisprecher zufolge mutmaßlich psychisch krank.

Auch zwei Polizisten seien leicht verletzt worden, weil der Mann bei seiner Festnahme Widerstand geleistet habe. (dpa/mp)