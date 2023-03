Immer wieder steigen Leute ein und kurz darauf wieder aus. Der Kleinwagen, der am Donnerstagabend in der Hamburger Innenstadt herumkurvt, kommt den Zivilfahndern der Polizei verdächtig vor. Handelt es sich um ein Drogen-Taxi, in dem Rauschgift verkauft wird? Sie kontrollieren die Fahrerin – und landen einen Volltreffer.

Es ist eine gemeinsame Aktion gegen die Drogenszene: Die Beamten des Zolls nehmen am Donnerstag den Hafen ins Visier und kontrollieren Fahrzeuge. Die Zivilfahnder der Innenstadt- und der Davidwache sind auf Hamburgs Straßen im Einsatz, um Fahrer von Drogen-Taxis hochzunehmen.

Die Ermittler stellen etliche Drogen wie Kokain und Marihuana sicher.

Im Bereich Zeughausmarkt (Neustadt) fällt den Ermittlern die Fahrerin eines Kleinwagens auf. Immer wieder steigen mutmaßliche Kunden zu ihr in den Wagen. Die Polizisten folgen ihr: Quer durch die Neustadt, über die Sternschanze bis nach Altona-Nord. An der Kieler Straße/Ecke Holstenkamp greifen sie zu: Es ist kurz vor 21 Uhr, als die Beamten mit mehreren zivilen Fahrzeugen das Auto ausbremsen.

Polizei stoppt Koks-Taxi in Altona

Aus dem Wagen kommt den Ermittlern bereits der deutliche Geruch der Ware entgegen. Sie finden um die 40 „Eppendorfer Gefäße“ mit Kokain – das sind kleine Plastikgefäße, in die meist um die 0,6 Gramm der Droge abgefüllt sind. Außerdem entdecken sie mindestens 100 Gramm Marihuana und ungefähr 1000 Euro Bargeld – in einer Gucci-Tasche.

Im Fahrzeug liegen zudem diverse Plastikboxen, die stark nach Betäubungsmitteln riechen. Dazu Verpackungsmaterial, in dem zuvor auch größere Mengen an Drogen gewesen sein müssen.

Die Frau, nachlässig blondiert und in Leggings, wird von den Ermittlern festgenommen. Im Anschluss wird ihre Wohnung in Ohlsdorf durchsucht. Polizei und Zoll finden auch hier Drogen und Verpackungsmaterial.