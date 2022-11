Mann „parkt“ in Bach – Polizei findet ihn klatschnass auf

Er fuhr mit seinem Auto betrunken in einen Bach – und ließ es dann einfach dort. Am Samstagabend kam es in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz zu einem skurrilen Vorfall.

Ein 55-jähriger Neustadter war gegen 19 Uhr mit seinem Auto vom Parkplatz an der Haltestelle Böbig über einen Fußweg mitten in den Speyerbach gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weil er dann nicht weiterkam, ging er einfach zu Fuß nach Hause.

Betrunkener fährt in Bach: Bergungsarbeiten dauern Stunden

Ein Zeuge verständigte die Polizei – die den Mann dann klatschnass in dessen Wohnung antraf. Der Mann war den Angaben nach stark betrunken. Als er für eine Blutprobe zur Dienststelle gebracht werden sollte, weigerte er sich und die Polizei fesselte ihn.

Das könnte Sie auch interessieren: Arbeiter haben noch einen letzten Traum – Hier verfällt ein Industrie-Gigant im Hafen

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen zogen das Auto bei einem stundenlangen Einsatz aus dem Bach. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (ncd)