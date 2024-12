Mann nimmt seine Mutter als Geisel – Polizei erschießt ihn

Bei einer mutmaßlichen Geiselnahme in Oberbayern ist ein Angreifer nach Angaben der Polizei von den Beamten erschossen worden.

Der 35-Jährige habe die Polizisten bei dem Einsatz in Grassau im Landkreis Traunstein am Montagabend unvermittelt mit einem Messer angegriffen, erklärte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Daraufhin habe die Polizei geschossen und den Mann getroffen, der an seinen Verletzungen gestorben sei.

Sohn rief selbst die Polizei

Zu dem Einsatz war es den Angaben nach gekommen, nachdem ein Mann den Notruf gewählt und mitgeteilt hatte, seine Mutter als Geisel genommen zu haben. Nachdem die Polizei den Telefonanschluss des Anrufers ermittelt habe, seien mehrere Streifenwagen dorthin geschickt worden und die Beamten hätten das Haus umstellt.

Als die Polizisten an der Tür klingelten, öffnete der bereits wegen Gewaltdelikten bekannte 35-Jährige den Angaben zufolge die Tür und griff die Beamten sofort mit einem Messer an. Der Angreifer sei von Polizeischüssen im Oberkörper getroffen worden und trotz erster Hilfe noch vor Ort gestorben, hieß es weiter. Das Bayerische Landeskriminalamt hat laut Polizei die Untersuchungen zur Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs übernommen. (dpa/mp)