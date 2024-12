Sie sind schwer krank und bangen um ihr Leben. Für tausende Hamburger Krebspatienten hängt ihr Schicksal von der Behandlung in einer der vier onkologischen Praxen in Billstedt, Reinbek, Ahrensburg und Norderstedt ab. Doch diese vier Praxen sind nun selbst in akute Not geraten. Es droht eine medizinische Katastrophe.