Attacke auf Mallorca-Taxifahrer: Mutmaßliche Prügel-Polizisten wieder im Dienst

Nach der mutmaßlichen Attacke gegen einen Taxifahrer auf Mallorca ermittelt die spanische Polizei. Mehrere Essener Polizisten sollen beteiligt gewesen sein. Sie sind weiterhin im Dienst.

Die Essener Polizisten, die nach Medienberichten an einer mutmaßlichen Prügelattacke auf einen Taxifahrer auf Mallorca Mitte August beteiligt gewesen sein sollen, sind in ihrer Heimatstadt weiterhin im Dienst. Das bestätigte eine Polizeisprecherin.

Sie wollte nicht sagen, ob die Beamten Streife fahren oder im Innendienst arbeiten. Die Essener Behörde habe aus Spanien keinerlei offizielle Informationen zu dem Vorfall bekommen, sagte sie. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass die Männer wieder arbeiten.

Behörde: Disziplinarverfahren nicht ausgeschlossen

Falls sich die Vorwürfe gegen die Beamten bewahrheiten, werde es in Essen ein disziplinarrechtliches Verfahren geben, sagte die Sprecherin. Ein mögliches Strafverfahren laufe in Spanien. Die spanische Justiz hat sich bisher nicht zum Stand der Ermittlungen und den möglichen Vorwürfen gegen die Deutschen geäußert.

Der Rechtsanwalt des Opfers sagte, eine Richterin habe die Männer zwar auf freien Fuß gesetzt, ihnen aber zugleich untersagt, sich seinem Mandanten auf mehr als 500 Meter zu nähern. Zudem habe sie angeordnet, dass jeder Wohnortwechsel anzugeben sei. Diese Auflagen müssten den Deutschen auch schriftlich eröffnet worden sein.

Attacke auf Taxifahrer auf Mallorca

Der Rechtsanwalt betonte, sobald sein Mandant das Krankenhaus verlassen könne, werde er der Polizei schildern, was in der Nacht zum 20. August geschehen sei und Anzeige erstatten. Dann könnte Bewegung in die Ermittlung kommen.

Spanischen Medien hatte der 71-jährige Taxifahrer zuvor vom Krankenhausbett aus berichtet, einer der stark alkoholisierten deutschen Fahrgäste habe ihn bezichtigt, ein Handy geklaut zu haben, woraufhin er krankenhausreif geprügelt worden sei.

Mitglieder der Guardia Civil im Einsatz auf Mallorca (Symbolbild). picture alliance/dpa/Europapress | Guardia Civil Mitglieder der Guardia Civil im Einsatz auf Mallorca (Symbolbild).

Das Handy war danach in der Tasche eines der Deutschen gefunden worden. Daraufhin soll einer der Deutschen versucht haben, den Taxifahrer und eventuell auch einen Polizisten zu bestechen, um von einer Anzeige abzusehen, wie spanische Medien berichtet hatten.

Polizei Essen: Kollegen in Vorfall auf Mallorca „involviert“

Die Polizei Essen hatte bestätigt, dass Kollegen aus der Behörde in den Vorfall „involviert“ seien. Die Behörde betont aber, dass man bislang nicht wisse, ob die Polizisten in Spanien als Zeugen oder Beschuldigte geführt werden.

Es handele sich um drei Männer aus Essen im Alter von 24, 26 und 27 Jahren, hatte die Inselzeitung „Última Hora“ unter Berufung auf ein Protokoll der dortigen Polizei geschrieben, das ihr exklusiv vorliege. Die Identität eines vierten Verdächtigen sei noch unklar. Nach dpa-Informationen waren mehrere Polizeibeamte aus Essen gemeinsam auf Mallorca im Urlaub. Alle durften zurück nach Deutschland reisen. (dpa/mp)