Gewaltexzesse, Drogenkriminalität und illegales Glücksspiel: Das Phoenix-Viertel im Stadtteil Harburg sorgt in den letzten Jahren hauptsächlich mit Polizeimeldungen für Schlagzeilen – so wie am Dienstag, als ein Mann auf offener Straße niedergeschossen wurde. Einen Tag später stürmten zahlreiche Beamte mehrere Geschäfte. Mit dabei: der Polizeichef.