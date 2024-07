Mädchen (14) auf Weg zu Pyjama-Party ermordet

Dieser Fall schockiert ein ganzes Land: Im Süden Schwedens wurde ein 14-jähriges Mädchen tot in einem Industriegebiet gefunden. Die Tatverdächtigen sind nicht viel älter als die Tote selbst.

In Schweden ist eine Minderjährige umgebracht worden, unter Tatverdacht steht ein anderes Mädchen im Alter von unter 15 Jahren und eine 15-Jährige. Bei der Getöteten, die nachts unter freiem Himmel in der südschwedischen Kleinstadt Landskrona gefunden wurde, handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorläufigen Erkenntnissen zufolge um ein Mädchen im höheren Schulalter. Nach Angaben der Zeitung „Aftonbladet“ war es 14 Jahre alt und auf dem Weg zu einer Pyjamaparty in Landskrona gewesen. Die Polizei hatte ursprünglich von einer Frau im Alter zwischen 25 und 35 Jahren gesprochen und Mordermittlungen aufgenommen.

14-Jährige tot in Industriegebiet gefunden

Die Verletzungen des Mädchens und die Umstände ihres Auffindens ließen den Schluss zu, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit mit Vorsatz umgebracht worden sei, erklärte der mit den Voruntersuchungen betraute Staatsanwalt Tomas Olvmyr nun. Ein unter 15 Jahre altes Mädchen wurde demnach wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an der Tat vernommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wird davon ausgegangen, dass sich die beiden Mädchen kannten, so Olvmyr. Da die Tatverdächtige unter 15 Jahre alt ist, kann sie nicht in Untersuchungshaft genommen werden. Stattdessen kam sie in die Obhut der Sozialbehörden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft können Minderjährige unter 15 Jahren nicht für Straftaten zur Verantwortung gezogen werden.

Zwei Tatverdächtige im Teenager-Alter

Am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass auch eine 15-Jährige unter dem Verdacht festgenommen wurde, ebenfalls an dem mutmaßlichen Mord beteiligt gewesen zu sein. Bei den Verhören der beiden Jugendlichen habe es gewisse Eingeständnisse gegeben, erklärte der Staatsanwalt. Auch Angaben zu den Hintergründen der Tat und deren Verlauf seien gemacht worden. Es seien jedoch umfassende Ermittlungen notwendig, um klären zu können, was genau geschehen sei, ob die Mädchen die Wahrheit sagten und ob weitere Personen beteiligt gewesen seien.

Das Opfer war in der Nacht zum Dienstag in einem verlassenen Industriegebiet gefunden worden. Es bestehe kein Zweifel daran, dass es sich um einen Mord handele, sagte ein Ermittler dem Rundfunksender SVT. Wie die Zeitung „Helsingborgs Dagblad“ berichtete, soll das Opfer vor der Tat gefangen gehalten worden sein. Die junge Tatverdächtige wird demnach des Mordes und des Menschenraubs verdächtigt.

Die Umstände des Falls sind bislang völlig unklar. Schweden hat seit Jahren ein großes Problem mit der Bandenkriminalität, in die auch zahlreiche Minderjährige verwickelt sind. Meist handelt es sich dabei aber um Jungen, nicht um Mädchen. (dpa/mp)