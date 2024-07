Plötzlich glimmt es wieder auf, das kleine Flämmchen „Olympia in Hamburg“, das ein Volksentscheid 2015 so brüsk ausgetreten hatte. Nun, wo in Paris die Spiele beginnen, um die Hamburg sich damals bewerben wollte, wirft Bürgermeister Peter Tschentscher eine Idee in den Raum: Die Stadt könnte doch noch einmal Anlauf nehmen und sich – zusammen mit Berlin – für die Olympia 2036 oder 2040 bewerben. Warum sollte es diesmal klappen?