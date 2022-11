Madonna trinkt aus Hundenapf: „Ist sie verrückt geworden?“

„La Isla Bonita“, „Material Girl“ oder „Like a Virgin“: Mit ihren Songs sang sich Madonna in den 1980er Jahren an die Spitze der Charts. Heute, mit 64, scheint sie sich mit immer fragwürdigeren Mitteln im Rampenlicht halten zu wollen. Ein Video zeigt sie nun, wie sie aus einem Hundenapf trinkt – vielen Fans geht das einen Schritt zu weit.

Die Videos auf Madonnas Instagram-Account werden immer anzüglicher und unangenehmer. Nun postete sie eine Aufnahme von sich in einem knappen, schwarz-grünen Outfit samt Netzstrumpfhose, wie sie zunächst auf einem Motorrad sitzt und anschließend auf dem Boden kniet und aus einem Hundenapf trinkt.

Vielen Fans geht das einen Schritt zu weit. „Das Wort peinlich beschreibt das nicht mal ansatzweise“ schreibt jemand. Ein anderer: „Es ist nicht mehr einfach, Fan von dir zu sein“. Ein dritter findet: „Mädel, du hast den Verstand verloren. Was ist mit dir passiert?“.

Niemand hat so recht eine Antwort auf die Frage, was Madonna mit diesem Video sagen will. Immerhin knapp 95.000 Fans gefällt das Video. Klar ist: Um Musik geht es bei dem ehemaligen Popstar nur noch selten. (prei)