Künstler lebte in Shopping-Mall – und keiner hat’s gemerkt!

Schlafen, wo andere shoppen – und das für null Dollar Miete, ohne nervige Nachbarn und in wirklich einmaligem Ambiente, so hat’s der US-Künstler Michael Townsend vier Jahre lang gemacht: Er lebte unbemerkt in einer Shopping-Mall! Erst, als er renovieren wollte, ging was schief

Das geheime Apartment, ein ungenutzter Raum unter den Shops der Providence Mall im US-Bundesstaat Rhode Island, hatte Townsend zufällig entdeckt. Als er seine Wohnung wegen Sanierungsarbeiten verlassen musste, fiel ihm die Location wieder ein. Und der Installations-Künstler wurde in Sachen Wohnraum kreativ: Er bezog die mietfreien 70 Quadratmeter unter dem Einkaufszentrum. Die Security merkte nichts.

Townsend (l.) und ein Freund in dem „Secret Apartment“ unter der Mall.

Ein Bett, ein paar andere Möbel, darunter ein Sofa, und, ganz wichtig, eine Spielkonsole, mehr brauchte Townsend nicht, um sich dort, wo andere einkaufen, zuhause zu fühlen.

Künstler lebte vier Jahre unentdeckt in der Mall

Als Bad nutzte er die Toilettenräume der Mall. Vier Jahre lang verbrachten er und seine Freunde eine unbeschwerte Zeit: „Es war ein Zuhause, eine Flucht und eine Oase“, erklärt er auf seiner Webseite.

Die Sache flog auf, als er einen Holzfußboden verlegen und ein zweites Schlafzimmer einbauen wollte – das fiel der Security dann doch auf. Schlimme Konsequenzen hatte seine „Mall-Besetzung“ weiter nicht, er bedankte sich sogar bei der Polizei für den den fairen und humorvollen Umgang. Allerdings hat er im Shoppingcenter lebenslanges Hausverbot: „Das ist wirklich traurig“, schreibt er, denn: „In einer Mall zu leben ist absolut großartig!“