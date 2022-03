Kriegs-Video soll aufrütteln: So sähe ein Angriff auf Berlin aus

Eine junge Frau posiert vor dem Brandenburger Tor, sie filmt sich, reckt sich – und dann knallt es. Derzeit kursiert ein eindrückliches Video im Internet, das einen Krieg in Berlin simuliert.

In der Ukraine fliegt Russland unerbittlich Bombenangriffe, in Deutschland wird über Sanktionen und Waffenlieferungen beraten. Krieg war schon lange nicht mehr so greifbar wie auch dieser Tage in Deutschland – aber das Leid, die Zerstörung finden trotzdem weit östlich der Bundesrepublik statt.

Video zeigt Fake-Bombenangriff auf Berlin

Wie sich der Krieg auch ganz real in Deutschland gestalten könnte, das zeigt nun ein Video, das tausendfach auf Twitter geteilt wird. Harmlos beginnt es mit einer jungen Frau in Mantel vor dem Brandenburg Tor, ehe die friedliche Szenerie jäh durch einen Bombenabwurf von einem Jet gebrochen wird. Die nächsten Schnitte zeigen weitere Einschläge in der Stadt, einen brennenden Fernsehturm, tieffliegende Helikopter.

Der 38-sekündige Clip endet mit den mahnenden Worten: „Der Krieg kommt näher. Die Ukraine kämpft für unsere Werte. Stoppt die russische Aggression. Steht an der Seite der Ukraine.“

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, kommentierte: „Berlin. So würde sich der russische Krieg anfühlen.“

Wer hinter dem Video steckt, ist bislang nicht bekannt. Vor wenigen Wochen hatte es bereits ein ähnliches Video gegeben, das die Bombardierung der französischen Hauptstadt Paris zeigt.

Im Netz gibt es auf die Art von Videos allerdings nicht nur positive Reaktionen. Zahlreiche User finden die Videomontagen „geschmacklos“.